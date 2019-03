"Juve, la terribile legge dell'ex" titola il Corriere di Torino oggi in edicola. "Sturaro e Perin decisivi al Ferraris: due ex protagonisti nel bene e nel male. Il primo torna a giocare e decide il match, il secondo scatena critica e tifosi". Nel taglio basso: "Bonucci: no ai record, sì alla Champions".