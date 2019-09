Corriere di Torino: "Juve, pari amaro e basta errori"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere di Torino pone in prima pagina Cristiano Ronaldo con le mani nei capelli. La sensazione in casa Juventus è quella di una vera e propria beffa subita ieri sera al Wanda Metropolitano, così il quotidiano titola: "Juve, pari amaro e basta errori", riprendendo le parole di mister Sarri. "La sensazione di avere avuto la partita in mano, e pareggiarla così lascia l’amaro in bocca" - prosegue il tecnico che poi guarda il lato positivo - "Qui la Juve non segnava da tempo, noi l’abbiamo fatto".