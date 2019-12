© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva del Corriere di Torino si apre con il titolo: "Juve, parola alla difesa". Era dal 2011 che Madama — rimasta solo 8 volte senza subire gol in questa stagione — non era così indifesa. Nello spot girato per il caffè, Gigi Buffon viene interpellato da Vincenzo Nibali su quale sia l’essenza del calcio per lui: «La vittoria 1-0» risponde Gigione, ricordando il marchio di fabbrica della casa, che quest’anno si è visto poche volte, contro Parma, Milan, Atletico Madrid. La Juve sarriana preferisce il 2-1, a volte in rimonta. Troppe le reti subite dai bianconeri.