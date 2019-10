"Piano sicurezza per 2.000 russi": così il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Oggi la sfida di Champions League tra Juventus e Lokomotiv Mosca a Torino. Sono 1.688 biglietti, si attende l'arrivo di 2.000 russi (ultimi biglietti in vendita al botteghino). Allerta massima in città: forze dell’ordine mobilitate, vietati vetro e superalcolici.