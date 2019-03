© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Juve, Pjanic futuri" titola il Corriere di Torino oggi in edicola. "Il rinnovo tattico, l'ombra del Real. E se verrà ceduto si punta su Kanté". Nel taglio alto si parla di Khedira: "Controlli cardiaci ok, Khedira può tornare. L'obiettivo è riaverlo in forma per l'Ajax". Su Douglas Costa ancora ai box: "La Champions è a rischio".