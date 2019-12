Corriere di Torino: "Juve ritardi di primato"

"Juve ritardi di primato". Questo il titolo a pagina 13 sul Corriere di Torino in riferimento alla Juventu di Maurizio Sarri con il sarrismo che tarda a farsi vedere: "Qualche sprazzo di Sarrismo poi un gioco solo di potenza. Ronaldo con appena 7 gol, Bernardeschi tra i fischi e Ramsey che va a singhiozzo Tutti i nodi bianconeri. La Juventus è in leggero ritardo. Anche se con un po’ di ottimismo si potrebbe dire che sta semplicemente creando grandi aspettative. C’è il ritardo in classifica sull’Inter volata a +1, vantaggio minimo comunque sufficiente per fare notizia visto l’andazzo degli ultimi anni dominati dai bianconeri".