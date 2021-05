Corriere di Torino: "Juve, Ronaldo addio col quinto posto: c'è un gentlemen agreement"

"Juve, Ronaldo addio col quinto posto: c'è un gentlemen agreement" scrive il Corriere di Torino in edicola quest'oggi. Siamo arrivati alla resa dei conti, all'aut aut. A sentire il suo clan, il futuro di CR7 alla Juve è legato a triplo filo alla qualificazione Champions: senza gli introiti della grande Coppa, a meno di clamorose sorprese, il portoghese farebbe le valigie. Il divorzio in caso di Europe League, se non è stato messo per iscritto quando è stato firmato il contratto quadriennale tre anni fa sarebbe però sancito da un patto verbale tra le parti, una sorta di gentlemen agreement. L'addio di Ronaldo farebbe perdere appeal e popolarità sui social alla Juve. Sul giocatore ci sarebbero Manchester United e Sporting Clube de Portugal. I prossimi 90 minuti diranno tanto, forse tutto.