Corriere di Torino: "Juve, Sarri e il ritorno del Maestro"

Il Corriere di Torino dedica spazio al ritorno in bianconero di Andrea Pirlo, titolando in prima pagina: "Juve, Sarri e il ritorno del Maestro". Per salutare il ritorno di Andrea Pirlo alla Juventus si è mosso anche il presidente Andrea Agnelli. Ha festeggiato il suo regista e l’uomo "che qui ha aperto con 4 scudetti un pezzo di storia che stiamo ancora scrivendo". Ed ha anche tratteggiato un possibile futuro in prima squadra: "Come è già successo in Europa in situazioni simili". Maurizio Sarri non è stato neppure citato dal presidente. E Pirlo farà certamente ombra al tecnico toscano, soprattutto se fra una settimana con il Lione non dovesse arrivare la qualificazione alla fase finale di Champions League.