Corriere di Torino: "Juve si svecchia: via Matuidi"

Taglio alto di prima pagina del Corriere di Torino dedicato al mercato della Juventus, con il titolo: "Juve si svecchia: via Matuidi". Blaise Matuidi ha ufficialmente chiesto alla Juve di lasciare Torino. Il ragazzo avrebbe già trovato l’accordo con l’Inter Miami di Beckham: insieme all’inglese aveva giocato per cinque mesi nel 2013 con la maglia del PSG. Contratto di due anni per il centrocampista francese che ha svolto le visite mediche a Parigi. Manca però ancora l’okay dei bianconeri. Paratici e i suoi intendono sicuramente agevolare Matuidi, prima però vanno sistemati alcuni particolari economici, probabilmente per non influire negativamente sul bilancio.