Corriere di Torino: "Juve, siamo Messi bene"

"Juve, siamo Messi bene", titola stamane il Corriere di Torino, all'indomani dei sorteggi di Champions. È andata bene, molto bene. Come alla Juventus non succedeva da anni. Chissà che il buongiorno non si veda dal mattino. Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros: sono queste le rivali che i bianconeri dovranno affrontare nel Gruppo G per dare sostanza a quel loro pensiero stupendo che si chiama Champions League. Se Cristiano Ronaldo ritrova il caro nemico Messi, mister Pirlo incrocia invece l’allenatore che lo lanciò al Brescia, ovvero Lucescu, il tecnico della Dinamo Kiev. Ma il Maestro se la vedrà anche contro quel Barcellona che nel 2015 a Berlino gli impedì di sollevare la sua terza Champions.