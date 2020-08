Corriere di Torino: "Juventus, ecco Tudor accanto a Pirlo"

"Juventus, ecco Tudor accanto a Pirlo". Questo il titolo che il Corriere di Torino in prima pagina, in taglio basso, dedica alla Juventus: "Igor Tudor entra nello staff tecnico di Andrea Pirlo. La Juventus ha trovato quindi l’uomo di esperienza necessario per tradurre in allenamento idee, metodi e filosofia del Maestro. Tudor è reduce da una stagione sulla panchina dell’Hajduk Spalato. In Italia, ha già guidato l’Udinese. Nel curriculum del croato (difensore della Juventus dal 1998 al 2005 e poi ancora nel 2006-2007) ci sono anche Paok e Galatasaray".