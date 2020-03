Corriere di Torino: "Juventus-Inter, romanzo di intrecci"

"Juventus-Inter, romanzo di intrecci". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che il Corriere di Torino dedica al big match tra nerazzurri e bianconeri: "Domenica sera si gioca. All’Allianz Stadium, per novanta minuti più recupero, Juventus-Inter sarà solo una partita di calcio. Prima e dopo, però, Juventus-Inter è una guerra senza confine. Agnelli contro l’amico Zhang, Paratici contro il mentore Marotta, Sarri contro Conte, gli otto scudetti di fila contro il triplete. Ma l’elenco è infinito nel doppio mondo bianconeroazzurro. Che cosa rappresenti Juventus-Inter, nel bene e nel male, si è capito ulteriormente in questi giorni di coronavirus, di stravolgimenti delle abitudini quotidiane e di conseguenza dei calendari del campionato di calcio. Anche se poi tutto è ruotato attorno proprio ai continui cambi di programma del derby d’Italia quasi come se fosse l’unica partita al centro del pallone finito nel pallone. Solo che Juventus-Inter è una partita diversa da tutte le altre, veleni e valori della sfida non sono mai scemati anche quando non c’era lo scudetto in palio".