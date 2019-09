© foto di stefano tedeschi

"Nulla di fatto", titola così Il Corriere di Torino sull'ultimo giorno di mercato della Juventus. Nonostante Fabio Paratici abbia passato l’ultimo mese in giro per l’Europa tentando di piazzare gli esuberi, tutti sono rimasti alla Juventus e dunque si è concluso con una giornata senza colpi di scena il mercato estivo bianconero. Nelle ultime ore di trattative erano emersi anche due possibili scambi che coinvolgevano Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi: nessuno dei due è andato in porto.