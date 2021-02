Corriere di Torino: "Juventus, Paratici in scadenza: è tempo di decisioni"

L'intera area sportiva della Juventus (da Fabio Paratici in poi) è attualmente in scadenza di contratto. E proprio attorno al futuro dell'attuale d.s. si concentra la curiosità del mondo bianconero, anche perché il caso Suarez, che lo ha visto scivolare suo malgrado nelle pagine di cronaca, non può che aver lasciato il segno sotto ogni punto di vista. "La fiducia non è in discussione - precisa il Corriere di Torino - ma il futuro non è ancora stato scritto. Di sicuro, superate tutte le altre urgenze, ora è questa la partita più importante da giocare per poi capire come affrontare il futuro di una società che in 1' anni ha vinto come nessuno prima, anche sapendo rinnovare e prendendo se necessario decisioni complicate".