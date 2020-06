Corriere di Torino: "Juventus, si ferma Higuain"

"Juventus, si ferma Higuain". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Torino relativa alla notizia di ieri dell'infortunio del Pipita: "A volte basta un affaticamento muscolare per far suonare l’allarme. Specie se l’infortunio capita a un big del reparto con meno pezzi di ricambio. La Juventus rischia molto seriamente di non poter contare su Gonzalo Higuain per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan (1-1 all’andata al Meazza), in programma venerdì 12 giugno allo Stadium".