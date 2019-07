© foto di Mattia Verdorale

"Kean-Everton passi avanti. operazione da 40 milioni". Questo il titolo a pagina 10 che il Corriere di Torino dedica al futuro dell'azzurro Kean che rischia di lasciare la Juve: "Ora l'Everton stringe per Moise Kean. La seconda squadra di Liverpool infatti non ha più tempo da perdere, dopo il summit con Fabio Paratici di metà settimana la trattativa si avvia alle battute final: la Juve chiede 40 milioni ma anche una formula che possa permettere ai bianconeri di conservare la possibilità di riabbracciare Kean in futuro, che sia un diritto di riacquisto o un'opzione che consenta alla Juve di poter pareggiare eventuali offerte di altri club. E anche la coppia Kean-Raiola sembra interessate all'opzione Everton, pur continuando a valutare il mercato internazionale: Arsenal, Ajak e Borussia Dortmund restano sulle sue tracce".