Corriere di Torino: "Kean-Juventus: con Ramsey all’Everton si può fare"

"Kean-Juventus: con Ramsey all’Everton si può fare". Questo il titolo a pagina 10 che il Corriere di Torino dedica ad un possibile ritorno di Kean in bianconero: "In cantiere il rientro a Torino dell’ex baby fenomeno, reduce da una brutta stagione in Premier. C’è il mercato del centravanti titolare. Quello che vede la Juve spingere il piede sull’acceleratore per Dzeko, avendo trovato accordo col giocatore e con la Roma, ma che aspetta l’apertura di Milik nei confronti del club giallorosso".