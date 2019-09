"L'altra metà di Zaza": così il Corriere di Torino nelle pagine sportive. L'attaccante ex Valencia e Juventus, risorsa di un Toro che sa attaccare e vincere con lui (ma anche senza). Staffetta con la Samp per fare la differenza. Walter Mazzarri sa come gestirlo e, soprattutto, l’allenatore ha dimostrato di saper scegliere l’abito su misura per vestire tutta la sua formazione.