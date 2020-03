Corriere di Torino, L’annuncio di Costa: "Torno il 3 aprile"

"L’annuncio di Costa: "Torno il 3 aprile". Il saluto di Dybala: "Noi stiamo bene". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Torino dedica ai due giocatori della Juventus che tramite i propri social hanno parlato pubblicamente: "Isolamento finito per la Juventus. «Tutto ok». È il telegramma pubblicato ieri sera sui social da Paulo Dybala, che ha voluto rassicurare i suoi tifosi anche con un selfie in cui ha l’aria piuttosto serena. L’attaccante argentino, in quarantena con la sua compagna Oriana Sabatini, il 31 marzo si sottoporrà a un nuovo tampone per verificare se è ancora positivo al Covid-19. «Sono qui per stare con mia figlia. Torno a Torino il 3 aprile», ha invece detto Douglas Costa in diretta Instagram dal Brasile".