"L’azzurro di Verdi": così il Corriere di Torino in vista della sfida tra il Toro e il Napoli. Una gara dal sapore particolare per Simone Verdi. Domenica la sua rivincita con il Napoli: serve una partita da Toro. E da Nazionale. Anche l'ex Napoli e Bologna spera di riprendersi un posto in Nazionale e la chiamata di Mancini passa attraverso le prestazioni in campionato.