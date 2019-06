Corriere di Torino: "L’enigma Dybala sulla Juve futura"

"L’enigma Dybala sulla Juve futura". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus. Il mercato è ormai aperto, l’elenco dei nomi si allunga. Come le certezze. E la Juve in questi ultimi giorni ha messo le mani sul francese Rabiot e aspetta la firma dell’olandese De Ligt. Tutto aperto, comunque. Come la posizione di Paulo Dybala (ieri in panchina con l’Argentina in Copa America) che resta il principale indiziato per una cessione eccellente: l’Inter lo chiede in cambio di Icardi, ma lui parte solo per soldi (oltre 100 milioni) e non prima di un colloquio con Sarri.