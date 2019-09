© foto di Mattia Verdorale

"L'equilibrio del Toro". Questo il titolo a pagina 13 del Corriere di Torino in edicola stamani che analizza la partita di stasera tra Parma e granata: "Mazzarri avvisa: 'Il Parma è una delle squadre più difficili. Bisogna usare gambe e testa. Verdi? Per sfruttarlo al meglio ora avrà meno compiti difensivi'. Intanto dopo la bufera legata a Nkoulou, il difensore torna ad essere una risorsa e si candida per un posto da titolare.