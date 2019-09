Corriere di Torino: "L’orgoglio di Mazzarri, la classe di Verdi"

"L’orgoglio di Mazzarri, la classe di Verdi". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino. Grande attesa per la sfida al Grande Torino, stasera alle 21, tra i granata e il Milan. Gli uomini di Walter Mazzarri vogliono riscattarsi dopo le ultime due sconfitte, con Lecce (in casa) e la Samp (a Marassi), puntando su Simone Verdi, atteso in campo dal primo minuto. I rossoneri sono invece reduci dal derby perso con l’Inter. Già venduti 22.000 tagliandi, le biglietterie saranno aperte anche oggi. Mazzarri carica i suoi: «Spero che sentano quel che sento io».