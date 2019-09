© foto di Mattia Verdorale

"La battaglia del Toro". Questo il titolo a pagina 14 che il Corriere di Torino dedica ai granata e alle polemiche arbitrali dopo la partita di domenica tra Sampdoria e Torino: "Arbitri e Var: Mazzarri non molla la presa: "Il caso Lyanco, come Falque un anno fa. Sono falli: non c'era motivo per cadere. "Domenica il gol di Gabbiadini era da annullare: irregolarità clamorosa". Il tecnico fa riferimento ad un fallo dell'attaccante blucerchiato su Iago Falque, con il quale avrebbe recuperato il pallone per poi segnare la rete decisiva.