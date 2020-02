vedi letture

Corriere di Torino: "La Juve a Lione senza paura"

"La Juve a Lione senza paura". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto sul Corriere di Torino in riferimento alla gara di stasera che aspetta la Juventus contro il Lione: "Due sindaci chiedono lo stop per i tifosi italiani. Respinti. Sarri ritrova Chiellini e attacca: "Virus, un problema europeo".