Corriere di Torino: "La Juve accoglie Rabiot, oggi le visite"

© foto di Giulio Falciai

"La Juve accoglie Rabiot, oggi le visite". Questo il titolo, in prima pagina, dell'edizione odierna del Corriere di Torino sulla Juventus. A bordo di un volo privato, è sbarcato ieri pomeriggio a Caselle Adrien Rabiot, accompagnato dalla madre, Veronique, che con il passaggio del figlio dal Psg alla Juve incasserà una commissione di 10 milioni di euro. Al giocatore un contratto da 7 per i prossimi cinque anni. Il mercato apre oggi, ma i bianconeri, che prima del francese avevano già preso Ramsey e Pellegrini e chiuso per Demiral e Romero, si apprestano ad annunciare l’accordo milionario con Matthijs de Ligt.