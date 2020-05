Corriere di Torino: "La Juve aspetta Ronaldo, Dybala solo il via libera"

"La Juve aspetta Ronaldo, Dybala solo il via libera". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Torino dedica ai giocatori della Juventus: "Incognite e ripartenze. Oggi i cancelli della Continassa riapriranno per gli allenamenti individuali dei calciatori della Juventus che non hanno lasciato l’Italia durante il lockdown. La fase 2 del calcio italiano (e della Juve) è come un primo giorno di scuola che rischia di durare una manciata di giorni perché all’orizzonte c’è ancora il rischio dello stop al campionato".