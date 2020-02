vedi letture

Corriere di Torino: "La Juve butta un tempo e perde"

Il Corriere di Torino titola in taglio alto: "La Juve butta un tempo e perde". È stata una Juve sbagliata (di piedi) e malata (di gambe), anche se mai come l’orribile gaffe – o battuta, e sarebbe pure peggio – della radio francese RTL che, poco prima dell’inizio, aveva detto: "Arrivano i tifosi della Juvirus". Così, Maurizio Sarri ha incassato la prima sconfitta europea dopo 22 partite positive filate, ed è una brutta botta. E, appena finita, Leonardo Bonucci non può fare sconti: "Abbiamo sbagliato il primo tempo – ammette il capitano bianconero – arrivando secondi su tutti i palloni. E in certe partite paghi il minimo errore".