Corriere di Torino: "La Juve e Higuain parlano di futuro"

L'edizione odierna del Corriere di Torino titola oggi in taglio alto di prima pagina: "La Juve e Higuain parlano di futuro". ino all’inizio della scorsa estate la domanda nemmeno se la ponevano alla Continassa, la convinzione di Fabio Paratici era che non ci fosse più posto per il Pipita e si sono cercate senza fortuna tante soluzioni per porre fine all’avventura bianconera di Higuain dopo due anni di successi e i prestiti sfortunati a Milan e Chelsea. Poi il posto se l’è ripreso e tenuto stretto proprio lui, rifiutando ogni destinazione e convincendo Maurizio Sarri a puntare sulla sua voglia di rilancio. E in futuro? Il punto interrogativo resta d’obbligo. Perché dal primo luglio Higuain entrerà nell’ultimo anno di contratto e a novembre la carta d’identità dirà trentatré. Un summit forse decisivo è in programma ad aprile, quando le idee sulle strategie della Juve potranno essere un po’ più definite, soprattutto attorno al nome del prossimo allenatore.