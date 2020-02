vedi letture

Corriere di Torino: "La Juve e i primatisti"

Il Corriere di Torino oggi titola sulla Juventus: "La Juve e i primatisti" Chiamatelo CR1000. Mentre Gigi Buffon può diventare GB648, con buona pace di Paolo Maldini. Primattori e primatisti bianconeri. Sarà una Juventus grandi numeri, quella che sabato (ore 18) sul campo della Spal farà l’ultimo crash-test prima delle fondamentali sfide contro il Lione e l’Inter. Cristiano Ronaldo è pronto a tagliare il sontuoso traguardo delle mille partite ufficiali da professionista sul prato, da lui mai calcato, di Ferrara. Ha messo nel mirino la sua presenza da professionista numero 1.088 invece Buffon, pronto a diventare primatista in Serie A timbrando il cartellino numero 648 (uno in più di Paolo Maldini). Le apparizioni di SuperGigi, proprio come le sparizioni di CR7, sono concordate con Sarri, che sembrava già possibilista in merito a un impiego di Buffon domenica scorsa contro il Brescia.