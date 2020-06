Corriere di Torino: "La Juve non batte un Milan in 10 per 74 minuti ma vola in finale"

Oggi alle 08:28

"La Juve non batte un Milan in 10 per 74 minuti ma vola in finale". Questo il titolo sulla prima pagina del Corriere di Torino in riferimento alla gara di ieri sera. Ronaldo sbaglia un rigore, e poco dopo Rebic si fa espellere. Soltanto 0-0 alla fine, passa la Juve in virtù del gol segnato in trasferta nella gara d'andata in quel di San Siro.