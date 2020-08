Corriere di Torino: "La Juve ritrova Dybala e stringe per il 'nove'"

C'è spazio per i temi più caldi di casa Juventus all'interno della sezione sportiva del Corriere di Torino: "La Juve ritrova Dybala e stringe per il 'nove'", titola oggi il quotidiano. L'argentino è sbarcato a Torino. Ha già incontrato Pirlo, ora la ripresa delle trattative per il rinnovo. Prosegue, intanto, il casting per il centravanti: il prima fila c'è sempre Edin Dzeko. "Il suo destino - si legge - appare ancora legato a doppio filo con quello di Milik che fino a quando avrà ancora uno spiraglio proverà a far valere la sua voglia di Juve".