Corriere di Torino: "La Juve vuol liberare l’attacco per Icardi"

© foto di Giulio Falciai

"La Juve vuol liberare l’attacco per Icardi". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere di Torino sull'attacco bianconero. utti fermi sulle punte. La Juve ne ha due in uscita, forse tre. E solo dopo che sarà riuscita a cederle, potrà affondare il colpo su quel Mauro Icardi che ormai da anni torna e ritorna nelle dinamiche di mercato bianconere. Poi come e se potrà giocare al fianco di Ronaldo, sarà un (bel) problema di cui si dovrà occupare Maurizio Sarri. Il tecnico, da ieri a Torino, però ha già detto la sua: senza impazzire con numeri e formule, Icardi e Ronaldo possono giocare insieme. Ecco perché la Juve fa la sua partita, impostando una strategia di grande attesa, coinvolgendo Icardi e la moglie-agente Wanda Nara: martedì sera a Ibiza è andato in scena l’ennesimo vertice tra Fabio Paratici e Wanda. L’Inter aumenta la pressione affinché Icardi trovi in fretta una qualsiasi altra squadra, intanto Paratici al contrario chiede a Icardi e Wanda di temporeggiare il più possibile.