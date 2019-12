Corriere di Torino: "La Juventus ha sempre Fede"

"La Juventus ha sempre Fede". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino sui bianconeri. Un’altra occasione dal primo minuto per dimostrare che quella vista fino a ora è solo la brutta copia di se stesso. Federico Bernardeschi parte titolare questa sera all’Olimpico contro la Lazio e Maurizio Sarri spera che lontano da casa, da quell’Allianz Stadium che ultimamente è stato troppo ostile nei suoi confronti, il 33 riesca a rigenerarsi: «È un ragazzo estremamente sensibile e si nota anche dalla differenza che mostra nelle partite in trasferta rispetto a quelle in casa — dice il tecnico bianconero in conferenza —. Il rendimento in questo momento è diverso, vuol dire che questa cosa (i fischi e l’ostilità dello Stadium ndr) gli pesa».