Il Torino ha battuto il Milan nel posticipo della quinta giornata grazie a una doppietta di Belotti. "La tombola di Belotti" scrive il Corriere di Torino nella sua sezione sportiva. Per il capitano del Toro undici gol in tre mesi e un primato: è in doppia cifra già a settembre. L'attaccante ora si prepara ad affrontare il Parma nel Monday night della sesta giornata.