Corriere di Torino: "La via francese del Toro"

© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Corriere di Torino apre con un titolo sui granata che recita: "La via francese del Toro". Il club di Urbano Cairo ha fatto un vero e proprio colpaccio riscattando Koffi Djidji dal Nantes per soli 3.5 milioni, dopo essersi assicurato Nicolas Nkoulou dal Lione e Soualiho Meitè dal Monaco negli anni passati. Così per il terzo anno consecutivo il Torino si è assicurato a titolo definitivo un difensore proveniente da una società francese, e finora i risultati sono stati più che buoni.