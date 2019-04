© foto di Pierpaolo

La Juventus cade per la seconda volta in campionato e la festa per lo scudetto viene rimandata. A prendersi la scena però è il solito Moise Kean, che proprio non vuole saperne di fermarsi. Il Corriere di Torino dopo il 2-1 di Ferrara titola così: "Juventus, il fattore Kean. Sesto gol, niente scudetto. Ma si candida per l'Ajax".