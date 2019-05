Corriere di Torino: "Le finali della Juventus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Le finali della Juventus". Questo il titolo a pagina 20 del Corriere di Torino che fa il punto della situazione in casa bianconera con Massimiliao Allegri che lascerà la panchina. "CR7, Genova non è per lui. Oggi niente sfida con la Samp". Questo invece il titolo dedicato all'ultima sfida di campionato a Marassi con la stella portoghese che salterà la gara dei blucerchiati come aveva fatto con quella contro il Genoa.

Il Toro attende la Lazio - Ultimo atto del campionato dei granata che questo pomeriggio davanti al pubblico amico ospiteranno la Lazio per blindare il settimo posto. Questo il titolo del quotidiano piemontese: "E un finale Toro".