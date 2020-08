Corriere di Torino: "Le riflessioni di Cristiano"

Il Corriere di Torino, nella propria sezione sportiva, si sofferma su Cristiano Ronaldo, titolando: "Le riflessioni di Cristiano". Questa volta le vacanze da sogno di Cristiano Ronaldo si stanno consumando nella vicina Portofino, all’insegna del lusso e della famiglia. Un contesto tranquillo, l’ideale anche per riflettere. Perché tornando solo al tema calcistico, sono tanti i pensieri che accompagnano Ronaldo in questi giorni. L’eliminazione in Champions, prima di tutto. Arrivata nonostante una volta ancora abbia dimostrato di essere il più forte di tutti, quasi a confermare come gran parte dei compagni di squadra forse non lo meritino: tutti i gol segnati dalla Juve nelle ultime partite ad eliminazione diretta portano la sua firma, Ajax e Lione si sono qualificate meritatamente nonostante Ronaldo abbia sempre fatto il Ronaldo. Sprecati i primi due anni, CR7 vuole avere la certezza che almeno la prossima stagione possa giocare in una squadra competitiva e coraggiosa quanto basta per puntare realisticamente alla sua sesta Champions.