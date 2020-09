Corriere di Torino: "Linetty è già un Toro"

vedi letture

Il Corriere di Torino, nella sezione sportiva, titola: "Linetty è già un Toro". Corre, pressa e riparte. Se qualcuno aveva dei dubbi sui motivi per cui i tifosi della Sampdoria erano furiosi per la cessione di Karol Linetty al Torino, l’ultimo match a Firenze ha dato le prime risposte. Al centrocampista polacco è bastata una partita per far capire di poter rappresentare una tra le più solide certezze del nuovo corso. Non è da una sola partita che si giudica un calciatore, ma considerate le premesse è forte la sensazione che il Torino abbia fatto un buon colpo di mercato, aggiudicandosi per sette milioni più due di bonus le prestazioni di Karol da Znin, blindato con un contratto di quattro anni più opzione per il quinto.