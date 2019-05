© foto di Giulio Falciai

"Lo Show di CR7 e il gol a Buffon". Questo il titolo, in prima pagina, dell'edizione odierna del Corriere di Torino della partita del cuore. L’addio di Allegri a Torino. Il primo gol della serata segnato da Cristiano Ronaldo a Buffon, proprio nella porta in cui CR7 impallinò SuperGigi l’anno scorso in Champions League. E lo show nell’intervallo di Bob Sinclar. Ennesimo successo della Partita del Cuore, ieri alla sua quinta edizione sabauda. Stadium pieno, come, si spera, le casse della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.