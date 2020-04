Corriere di Torino, Lukic e l'alimentazione: "Petto di pollo e insalata, da calciatore"

vedi letture

"Petto di pollo e insalata, da calciatore". Questo il titolo a pagina 12 sul Corriere di Torino con le parole di Sasa Lukic e su come si sta alimentando in questi giorni di quarantena: "Sasa non ha grilli per la testa, ha sempre avuto l’obiettivo di diventare calciatore («Il mio primo giocattolo è stato un pallone») ed è un professionista esemplare, tanto che risponde così quando gli chiedono quale sia il suo piatto preferito: «Petto di pollo con insalata verde». Niente vino o birra, il drink speciale è «Il succo di frutta alla pesca». Regole ferree anche in quarantena".