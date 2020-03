Corriere di Torino: "Lyanco, obiettivo prevenire gli infortuni"

"Lyanco, obiettivo prevenire gli infortuni". Titola così il Corriere di Torino in edicola su come si stanno allenando i giocatori del Torino nelle proprie abitazioni: "Restare in forma rimanendo a casa, pur senza sapere quando ripartirà la Serie A. Un compito non facile per tutti i calciatori della massima serie tra cui anche quelli del Torino, che stanno seguendo pedissequamente i programmi stilati dallo staff di preparatori atletici. Molti tra i granata, da Djidji a Berenguer a Izzo, stanno postando in questi giorni sui social le prove del fatto che cercano di mantenere alta l’attenzione sulla loro condizione fisica nonostante la lunga e indefinita pausa. E poi c’è chi, come Lyanco, segue un programma supplementare di esercizi prestando particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni".