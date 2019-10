Corriere di Torino: "Mazzarri, il Toro cambia con un clic"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di certo non sarà più semplice la partita del Torino, atteso dalla sfida interna contro il Napoli. Walter Mazzarri sfida il suo passato, il club che l'ha reso grande e che gli ha dato di più. Ed è proprio sull'allenatore di San Vincenzo che si sofferma il Corriere di Torino: "Mazzarri, il Toro cambia in un clic", visto che si alternano, spesso e volentieri anche a partita in corso, il 4-4-1-1 e il 3-5-1-1.