Sconfitta per il Torino in casa della Sampdoria. Secondo ko consecutivo per i granata che non hanno trovato il riscatto dopo il blitz del Lecce nel posticipo della scorsa giornata di campionato. Mazzarri si lamenta: "Toro battuto con un fallo clamoroso", così il Corriere di Torino in prima pagina. Gabbiadini stende Lyanco e la Samp vince 1-0. L’arbitro Piero Giacomelli, scrive il quotidiano, ha deciso che l’intervento di Gabbiadini sul granata Lyanco non meritava di essere (personalmente) rivisto alla Var.