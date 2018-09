Corriere di Torino, Mazzarri: "Zaza non ha ancora il ritmo che voglio"

Nella sua prima pagina odierna, Il Corriere di Torino si concentra sulle parole di Mazzarri in vista della sfida che attende oggi il suo Torino sul campo dell'Udinese. "Zaza non ha ancora il ritmo che voglio", sono le parole utilizzate dal quotidiano torinese per interpretare il pensiero dell'allenatore a proposito dell'attuale stato di forma dell'attaccante granata e della nazionale.