Corriere di Torino: "Meno possesso, più gol per il Toro"

"Meno possesso, più gol": scrive così il Corriere di Torino in edicola oggi, analizzando il momento della formazione granata. La squadra da qualche settimana non riesce a essere continua come in piena estate. Non tanto nei risultati, come si vede, ma nella prestazione. Otto reti su undici sono arrivate con il Toro sotto nel possesso palla. I granata segnano di più quando non controllano il gioco ma pressano e rubano la sfera.