Corriere di Torino: Meroni e un calcio che non c’è più"

"Meroni e un calcio che non c’è più. Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino. Ricordare Gigi Meroni, ogni anno, è un dribbling della memoria e un calcio all’oblio, suggerisce Franco Ossola, figlio dell’omonimo giocatore del Grande Torino, che il numero 7 granata vide e applaudì, issandolo a icona. «Perché del calcio di Meroni — racconta — non è rimasto nulla: ora viviamo in un pallone, e in un mondo, schematico, programmato, senza spazio per la fantasia. Invece lui giocava per quella, libero e leggiadro». In fondo, è per tipi così, e per il leggendario George Best, che quel numero diventerà l’indirizzo del talento e della rivoluzione.