Corriere di Torino: "Moggi alla Continassa: le foto invadono il web"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Arriva Moggi alla Continassa e le sue foto invadono il web". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Torino di questa mattina, con l'ex dirigente che ha fatto visita ai bianconeri scatenando qualche polemica. Intanto la Juve Under 15 è stata squalificata in toto per i cori anti-Napoli.