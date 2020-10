Corriere di Torino: "Morata a ripetizioni di Juve"

vedi letture

"Morata a ripetizioni di Juve", titola stamane il Corriere di Torino sull'attaccante bianconero. ’attaccante spagnolo non è stato convocato dalla sua Nazionale ed è rimasto alla Continassa a lavorare durante la pausa. Non una cattiva notizia per Andrea Pirlo che ha potuto seguire da vicino l’ex compagno di squadra. Servirà già a partire da sabato perché durante la pausa, alla Continassa non si sono visti altri attaccanti. Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala hanno abbandonato la bolla prima del tempo rispondendo subito alle chiamate delle rispettive nazionali. Entrambi saranno a Torino nella giornata di giovedì ma il primo e unico vero allenamento con la squadra prima della trasferta sul campo del Crotone sarà quello di venerdì.